Santos perde para Libertad e cai na Sul-Americana

O Santos perdeu de 1 a 0 para o Libertad (Paraguai) e foi eliminado da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (19) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Com esse resultado, na partida de volta das quartas de final, o Libertad segue adiante para enfrentar o Bragantino na semifinal.

🤩🏆 Vitória e vaga nas semifinais! Com o 1-0 sobre o @SantosFC em casa, o @Libertad_Guma está classificado na CONMEBOL #Sudamericana.



🔜 Mais um brasileiro no caminho. O @RedBullBraga é o adversário da próxima fase! #GrandeConquista pic.twitter.com/ip9iwHQpCi — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 20, 2021

O gol do jogo na capital paraguaia foi marcado pelo atacante Sebatián Ferreira, aos 13 minutos da primeira etapa. O lance começou com cobrança de escanteio de Melgarejo, teve cabeceio de Barboza na primeira trave e uma grande defesa do goleiro João Paulo. Mas, no rebote, Ferreira apareceu sozinho e apenas empurrou para dentro do gol.

Pelo Campeonato Brasileiro, o time da baixada santista enfrenta o Internacional na Vila Belmiro no próximo domingo (22).