Criciúma derrota São José na Série C

O Criciúma derrotou o São José por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (9) no estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 11ª rodada do Grupo B da Série C do Brasileiro.

Os mandantes abriram o placar com Silvinho, que, aos 30 minutos da etapa inicial, se antecipou à zaga gaúcha para abrir o placar. Aos 40, o Zequinha conseguiu empatar quando Jadson aproveitou o rebote do goleiro.

Porém, aos 39 da etapa final, Silvinho entrou em ação mais uma vez e aproveitou uma sobra dos gaúchos para fechar o placar em 2 a 1.

Com o resultado, o Tigre pulou aos 20 pontos e está na 4ª posição da chave. Já o Zequinha tem 11 pontos e ocupa a 8ª colocação.

Na próxima sexta-feira (13), o Criciúma volta a campo para visitar o líder Ypiranga. No sábado (14), o São José-RS enfrenta o Ituano fora de casa.