Ferroviária garante vaga nas semifinais do Brasileiro Feminino

A Ferroviária empatou em 2 a 2 com o Santos, na noite desta segunda-feira (23) na Vila Belmiro, e garantiu a última vaga das semifinais da Série A1 do Brasileiro Feminino. Na próxima fase as Guerreiras Grenás pegam o Corinthians, que deixou para trás o Avaí/Kindermann nas quartas de final (após vencer nos dois jogos, 4 a 1 na ida e 6 a 0 na volta).

A classificação da Ferroviária foi obtida porque, no confronto de ida das quartas, ela venceu as Sereias da Vila por 3 a 2 em partida realizada no estádio da Fonte Luminosa.

Atuando em casa, o Santos abriu o marcador com Soles Jaimes. Porém, as Guerreiras Grenás conseguiram a virada após o intervalo graças a gols de Rafa Mineira, com um chute de fora da área, e Day Silva. Aline Milene ainda conseguiu igualar o marcador mais uma vez, mas o placar permaneceu inalterado e a Ferroviária avançou na competição.

A outra semifinal será formada por Internacional, que garantiu a classificação após derrotar o São por 3 a 1 no último domingo (22) no estádio do Morumbi (as paulistas venceram por 2 a 1 na ida), e pelo Palmeiras, que goleou o Grêmio por 4 a 1, também no domingo, em São Paulo (as tricolores triunfaram na ida por 2 a 1).