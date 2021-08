Figueirense derrota Paraná e se afasta do Z4 na Série C

O Figueirense derrotou o Paraná por 2 a 0, em partida realizada nesta segunda-feira (16) no estádio Orlando Scarpelli, e conseguiu se afastar da zona do rebaixamento do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro.

V-E-N-C-E-M-O-S! 🏴🏳️

⠀

Com gols de Rodrigo Bassani e Andrew, vencemos o Paraná por 2 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. 🌪️

⠀

Obrigado pelo apoio, Nação Alvinegra! 🖤

⠀#FFCxPRC | #CampeonatoBrasileiro | 2x0 pic.twitter.com/TYkrHQPBwT — Figueirense FC (@FigueirenseFC) August 17, 2021

Com o triunfo, o Alvinegro permanece na 7ª posição da classificação, mas conseguiu abrir 7 pontos para o último time do Z4, que é justamente o Tricolor, que ocupa a 9ª posição com 9 pontos.

O triunfo do Figueirense foi alcançado com gols de Rodrigo Bassani, aos 21 minutos do primeiro tempo, de cabeça após cruzamento de Renan Luis, e de Andrew, aos 9 minutos da etapa final.

A comemoração do gol de Rodrigo Bassani, que vai dando a vitória ao Furacão sobre o Paraná.

⠀

📸 Patrick Floriani/FFC

⠀#FFCxPRC | #CampeonatoBrasileiro | 1x0 pic.twitter.com/c1uxCEPTjm — Figueirense FC (@FigueirenseFC) August 17, 2021

As duas equipes voltam a entrar em campo na competição no próximo sábado, com o Alvinegro visitando o Mirassol, enquanto Paraná recebe o Ituano.