Flamengo vence Sport e se reabilita no Campeonato Brasileiro

O Flamengo venceu o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo (15) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Com os três pontos obtidos depois da derrota para o Inter por 4 a 0 na rodada anterior, o Rubro-Negro chegou aos 27 pontos e se manteve no 5º lugar. O Sport é apenas o 16º com 15 pontos.

FIM DE JOGO EM VOLTA REDONDA! O Mengão vence o Sport por 2 a 0 com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, pelo Brasileirão! 💪❤️🖤 #CRF #VamosFlamengo



O primeiro gol do jogo foi marcado por Bruno Henrique de cabeça aos 10 minutos da etapa inicial. Logo na abertura do segundo tempo, Everton Ribeiro fechou o placar contando com um desvio em Ronaldo Henrique.

Fim de jogo no estádio Raulino de Oliveira: Flamengo 2x0 Sport, pela 16ª rodada do Brasileiro. #FLAxSPT #PeloSportTudo pic.twitter.com/0OFoILcPcV — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 15, 2021

Na rodada seguinte, o time carioca terá pela frente o Ceará em Fortaleza no domingo (22). Enquanto isso, o Sport receberá o São Paulo no mesmo dia.

Corinthians bate Ceará com gol de Renato Augusto na reestreia

O Corinthians fez 3 a 1 no Ceará na tarde deste domingo (15) na Neo Química Arena, em São Paulo, em outra partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Subindo quatro posições, o Corinthians é o atual 8º com 21 pontos. Já o Ceará está na 7ª posição com 23.

A grande estrela do jogo foi o meia Renato Augusto. Na reestreia do camisa 8, ele marcou o terceiro gol do Timão aos 22 minutos da etapa final em um lindo chute da meia-lua da área. Os outros dois gols dos paulistas foram do meia Adson, aos 16 e aos 29. O Vozão descontou com o atacante Rick aos 24 da etapa final com uma bomba no canto esquerdo do goleiro Cássio.

Fim de jogo. Nosso gol foi marcado por Rick.#CORxCSC - 3x1

📸 Felipe Santos / Ceará SC#CampeonatodoBrasileiro pic.twitter.com/Psnneim40e — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 15, 2021

O próximo jogo do Timão será contra o Athletico Paranaense em Curitiba no domingo (22). O Ceará receberá o Flamengo no domingo (22).

Confira aqui a classificação do Brasileirão.