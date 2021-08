Fluminense derrota Bahia e se afasta do Z4 do Brasileiro

O Fluminense derrotou o Bahia por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (30) em partida disputada no estádio do Maracanã, e conseguiu se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗢 𝗙𝗟𝗨𝗠𝗜𝗡𝗘𝗡𝗦𝗘!



Com gols de Lucca e Bobadilla, o Tricolor venceu o Bahia por 2 a 0 no @maracana e conquistou mais três pontos no @Brasileirao. Na próxima quinta, o Flu recebe o Juventude, às 19h, pela 14ª rodada da competição. pic.twitter.com/wemNjRilyR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 31, 2021

Com o triunfo no confronto da 18ª rodada da competição, o Tricolor das Laranjeiras subiu para a 13ª posição da classificação, com 21 pontos. Já o Bahia, com o revés, fica na 16ª posição, com 18 pontos.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Lucca cobrou falta da intermediária, de direita, e marcou um golaço. Depois, já nos acréscimos da etapa final, Bobadilla aproveitou rebote dado pelo goleiro Matheus Teixeira para deixar o seu.

Na próxima rodada o Bahia recebe o Fortaleza no sábado (4). Três dias depois o Fluminense visita a Chapecoense na terça-feira (7).