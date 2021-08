Fortaleza e Cuiabá não passam do 0 a 0 no Brasileiro

Fortaleza e Ceará empataram em 0 a 0, na noite desta segunda-feira (30) no Castelão, na partida que encerrou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

⏱️ FIM DE JOGO! Fortaleza e Cuiabá ficam no 0 a 0. Com o resultado, o Leão chega aos 33 pontos e se mantém na terceira colocação do @Brasileirao. #FORxCUI #Brasileirao #VamosFortaleza pic.twitter.com/szjwJFNWj6 — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 31, 2021

Com o resultado, o Tricolor do Pici fica na terceira posição da classificação com 33 pontos. Já o Dourado está na 15ª posição com 21 pontos.

As equipes fizeram um jogo com poucas chances de lado a lado, no qual o destaque foi a dedicação à marcação adversária.

Na próxima rodada o Fortaleza visita o Bahia no sábado (4). No mesmo dia o Cuiabá recebe o Santos na Arena Pantanal.