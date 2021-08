Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam em 4º em Tóquio

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminaram a prova do C2 1000 metros (m) da canoagem de velocidade da Olimpíada de Tóquio (Japão) na 4ª posição, com o tempo de 3min27s603, na noite desta segunda-feira (2) no Canal Sea Foreste.

4° LUGAR 🛶



Ótima prova de Isaquias Queiroz e Jacky Godmann.



Faltou muuuuito pouco pra medalha. Mas ainda tem o C1. #TimeBrasil #CanoeSprint



📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/3dl7J3QWL0 — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2021

O ouro ficou com os cubanos Serguey Torres Madrigal, com o tempo de 3min24s995 (novo recorde olímpico da prova), a prata foi para os chineses Hao Liu e Pengfei Zheng, com 3min25s198, e o bronze foi para os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker, com 3min25s615.

“Fizemos o que tinha que fazer. Fomos bem, queríamos a medalha, mas para a gente, que treinou pouco tempo, um quarto lugar é uma boa colocação. Mas queríamos mais”, declarou Isaquias após a prova para o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Mas agora, o medalhista olímpico volta as suas atenções para o C1 1000 m, onde ainda terá a oportunidade de conquistar uma medalha nos Jogos de Tóquio, mas desta vez sozinho: “Agora é hora de virar a chave e focar no C1 1000 m, daqui a dois dias”.

* Atualizado às 1h05 de 03/08/2021 com declarações de Isaquias Queiroz.