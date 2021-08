Isaquias Queiroz garante vaga na final no C1 1000 m em Tóquio

O brasileiro Isaquias Queiroz garantiu vaga na grande final da prova do C1 1000 metros (m) da canoagem de velocidade na Olimpíada de Tóquio (Japão) ao vencer a segunda semifinal com o tempo de 4min05s579, na noite desta sexta-feira (6) no Canal Sea Forest.

Além dele, seguiram para a decisão os outros três melhores colocados na bateria: Serghei Tarnovschi, da Moldavia (4min06s635), o alemão Conrad Scheibner (4min08s503) e o chinês Pengfei Zheng (4min09s139).

Na primeira bateria, o francês Adrien Bart foi o mais rápido, com 4min04s026. A segunda posição ficou com o chinês Hao Liu, que completou a prova em 4min04s196. O tcheco Martin Fuksa, com 4min04s220, foi o 3º. O 4º e último classificado à final nessa bateria foi o cubano Fernando Dayan Enriquez, com a marca de 4min04s725.

A grande decisão acontece ainda na noite desta sexta, a partir das 23h53 (horário de Brasília).