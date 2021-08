Joaçaba-SC mira ponta contra Umuarama-PR, de volta à LNF após acidente

Um mês e meio após o acidente de ônibus que vitimou duas pessoas e deixou 18 feridas, o Umuarama-PR está de volta à quadra pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (22), o time paranaense visita o Joaçaba-SC no ginásio do Centro de Eventos da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em Joaçaba (SC), em confronto da 12ª rodada da competição. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil a partir das 11h (horário de Brasília).

O Umuarama não joga pela LNF desde 2 de julho, quando foi derrotado em casa pelo Magnus Sorocaba-SP por 7 a 0. O acidente ocorreu seis dias depois, na viagem para Jaraguá do Sul (SC), onde a equipe enfrentaria o Jaraguá-SC pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um dos motoristas, Osvaldo Silva, e o coordenador das categorias de base da agremiação, Paulo Vitor Gonzales, faleceram na tragédia.

Ainda há jogadores que não se recuperaram totalmente das lesões causadas pelo acidente. Seis reforços foram contratados para dar sequência à temporada: o ala/pivô Felipinho, o ala/fixo Carapiá, o goleiro Assis Braga, os alas Andinho e Montanha e o pivô Gabrielzão. A volta aos treinos ocorreu em 2 de agosto.

Por conta dos adiamentos no calendário provocados pela tragédia, o Umuarama vive uma maratona, com cinco duelos nos últimos dez dias. Foram dois pela Copa do Brasil e três pelo Campeonato Estadual. Na LNF, a situação é complicada, com apenas dois pontos e a lanterna do Grupo A. A equipe pode chegar a 14 pontos, mas depende de muitas combinações de resultados para sonhar com um lugar na fase seguinte. O Corinthians, quinto colocado da chave e último time na zona de classificação, tem 12 pontos e mais seis a disputar.

A situação do Joaçaba é bem mais cômoda. Com 20 pontos, os catarinenses já estão garantidos no mata-mata e disputam a liderança do Grupo A com o Magnus, que está três pontos à frente, com uma partida a mais. A expectativa é de que o ala Vico e o ala/pivô Buguinha, reforços trazidos nas últimas semanas, defendam o time pela primeira vez na LNF. Eles estiveram em quadra anteriormente, mas sempre pelo Campeonato Estadual.

A partida marca o reencontro das equipes após três meses e meio. No jogo anterior, ainda pela segunda rodada da primeira fase, o Joaçaba venceu por 4 a 3 no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama (PR). O ala Renan Bazzo, com dois gols pela equipe catarinense, foi o protagonista da partida.