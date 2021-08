Kaio Jorge deixa Santos e fecha contrato de 5 anos com a Juventus

A Juventus concluiu a contratação do atacante Kaio Jorge, do Santos, informou o clube italiano. Kaio Jorge assinou um contrato até 2026 com o clube de Turim nesta terça-feira (17), duas semanas após o Santos dizer que a Juventus havia concordado em contratar o jovem de 19 anos.

"Estou muito feliz por estar aqui... É um grande clube, um dos maiores da Europa e sempre foi meu sonho jogar pela Juve", disse ele.

...E para finalizar o primeiro dia do Kaio na Juve bora conferir a entrevista completa! 📹👇#WelcomeKaio — JuventusFC (@juventusfcpt) August 17, 2021

A mídia italiana noticiou que a Juventus pagaria até 4 milhões de euros (equivalente a R$ 24,7 milhões) pelo jogador.

Kaio Jorge ingressou no time titular do Santos aos 16 anos, tornando-se o sexto estreante mais jovem no campeonato, quando estreou profissionalmente em setembro de 2018.

O atacante marcou 17 gols em 80 jogos e segue nomes como Robinho, Neymar e Rodrygo ao sair do Santos para jogar em um grande clube europeu.

* Reportagem adicional de Hritika Sharma