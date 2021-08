Sul-Americana: com um a menos, Santos abre vantagem sobre Libertad

O Santos bateu o Libertad (Paraguai) por 2 a 1 nesta quinta-feira (12), na Vila Belmiro, no jogo de ida do confronto pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe resistiu mais de 30 minutos com um homem a menos e chegou à vitória nos acréscimos da etapa final, graças a um gol contra.

A partida de volta será na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). O Alvinegro tem a vantagem do empate e se classifica até se perder por um gol de diferença a partir de 3 a 2, devido ao critério do gol fora de casa. Os paraguaios avançam se ganharem por 1 a 0 ou por vantagens de dois gols em diante. Caso devolvam o 2 a 1, o confronto será decidido nos pênaltis.

Apesar da postura defensiva, o Libertad teve as duas primeiras chances da partida, mas parou em João Paulo. Aos oito minutos, o atacante Sebastián Ferreira foi lançado na área, frente a frente com o goleiro santista, mas o camisa 34 fez a defesa. Aos 23, o volante Daniel Bocanegra arriscou de fora da área, mas o arqueiro do Alvinegro fez outra boa intervenção.

Mesmo ainda não tendo criado uma oportunidade clara, o Santos foi o primeiro a balançar as redes. Aos 38 minutos, a bola pegou no braço do zagueiro Diego Viera, dentro da área. O árbitro conferiu o lance no vídeo e assinalou pênalti a favor dos anfitriões. O meia Carlos Sánchez cobrou e converteu.

Na etapa final, porém, o zagueiro Kaiky foi expulso aos 11 minutos, após puxar o atacante Lorenzo Melgarejo, que sairia na cara de João Paulo. A falta na entrada da área foi batida por Bocanegra, que empatou o jogo. Com um a mais, o Libertad subiu as linhas para sufocar o Santos, que se segurou. Mais que isso: aos 47, Lucas Braga cruzou pela esquerda, o também atacante Marcos Guilherme furou, mas, ao tentar cortar o lance, o zagueiro Alexander Barboza deu um carrinho para o próprio gol, decretando o triunfo do time da casa.

Antes da decisão contra o Libertad, o Santos enfrenta o Fortaleza neste domingo (15), às 18h15, na Arena Castelão, na capital cearense pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.