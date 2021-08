Kane encerra especulação dizendo que continua no Tottenham

Harry Kane, atacante do Tottenham Hotspur, disse nesta quarta-feira (25) que continuará no clube e que estará "100% concentrado em ajudar o time a ter sucesso", encerrando semanas de especulação sobre uma possível transferência para o campeão Manchester City.

"Foi incrível ver a recepção dos torcedores do Spurs no domingo (22)) e ler algumas das mensagens de apoio que tive nas últimas semanas", tuitou o capitão da Inglaterra. "Ficarei no Tottenham neste verão e estarei 100% concentrado em ajudar o time a ter sucesso."

