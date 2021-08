Liga dos Campeões: Shakhtar supera Monaco e chega à fase de grupos

O Shakhtar Donetsk (Ucrânia) garantiu vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma dramática vitória de 3 a 2 no placar agregado sobre o Monaco (França), após se recuperar de uma desvantagem de dois gols no jogo de volta da fase de classificação, nesta quarta-feira (25).

⚒ Shakhtar dig deep in extra time to book their place in the #UCL Group Stage! 🥳@FCShakhtar_eng | #UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021

Os ucranianos juntaram-se ao RB Salzburg (Áustria), que venceu o Brondby (Dinamarca) por 4 a 2 na soma dos dois jogos, e ao Sheriff Tiraspol, que se tornou a primeira equipe da Moldávia a chegar à fase de grupos com uma vitória agregada de 3 a 0 sobre o Dinamo de Zagreb (Croácia).

🇲🇩 Sheriff become the first Moldovan team in #UCL history to reach the Group Stage! 👏👏👏 pic.twitter.com/yYwEUWVdft — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021

Após perder o jogo de ida em casa por 1 a 0, o Monaco abriu 2 a 0 na partida em Kharkiv, com gols de Ben Yedder, antes de Marlos diminuir aos 29 minutos do segundo tempo.

Como a regra dos gols fora de casa não está mais em vigor nas competições europeias de clubes nesta temporada, o confronto foi para a prorrogação, e o Shakhtar avançou graças a um gol contra do capitão do Monaco, Ruben Aguilar, a 6 minutos do final, depois que os franceses perderam uma série de chances.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões será realizado em Istambul na próxima quinta-feira (26).