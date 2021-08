Vila Nova vence Avaí e deixa Z4 da Série B

O Vila Nova conseguiu deixar o Z4 da Série B nesta quarta-feira (25), após derrotar o Avaí por 1 a 0 em jogo válido pela 21ª rodada da competição.

VENCEEEEEMOOOOOOOSSSSSSSSSSSS!!! 💪🇦🇹



COM GOL DE ARTHUR REZENDE, O TIGRÃO CONQUISTOU UMA VITÓRIA MUITO IMPORTANTE NO OBA: 1 A 0 SOBRE O AVAÍ!



AQUI É VIIIIIIIIIIIIILAAAAAAAAA!!! pic.twitter.com/zMfuxTseEJ — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) August 25, 2021

Com o triunfo, o Tigre chegou à 16ª posição com 22 pontos. Já o Leão da Ilha ficou na 5ª posição da classificação, com 33 pontos.

O único gol do confronto saiu aos oito minutos do segundo tempo, quando Alesson tocou para Arthur Rezende marcar.

O Avaí volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (27), quando visita o Brusque. No mesmo dia o Vila Nova mede forças com o CSA fora de casa.