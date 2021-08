Náutico retoma caminho das vitórias na Série B

O Náutico retomou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro após superar o CSA por 1 a 0, na noite desta terça-feira (24) no estádio Rei Pelé. A partida também marcou a estreia do técnico Marcelo Chamusca no comando da equipe pernambucana.

POSSO DIZER ALGO A VOCÊS?????

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS pic.twitter.com/cWoxiJwAS9 — Náutico (@nauticope) August 25, 2021

Com o triunfo fora de casa, pela 20ª rodada da competição, o Timbu ficou na 6ª posição com 33 pontos, e encerrou uma sequência de 5 derrotas consecutivas. Já o Azulão ficou na 10ª posição com 28 pontos.

O gol que garantiu o triunfo da equipe pernambucana foi marcado de cabeça pelo atacante Vinicius, após cobrança de escanteio de Jean Carlos aos 25 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Náutico recebe o Vitória nos Aflitos no domingo (29). Um dia antes o CSA visita o Sampaio Corrêa no Castelão.