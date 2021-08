Série B: Guarani derrota Operário na abertura da 21ª rodada

Na partida que abriu a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani derrotou o Operário por 3 a 0, na noite desta terça-feira (24) no estádio Brinco de Ouro.

3x0 | ⏱️ 51' | 2º Tempo



Fim de jogo! Com gols de Lucão do Break e Júlio César, além de um gol contra, Guarani vence o Operário por 3 a 0. Bugre volta a jogar no sábado (04/09), contra o Náutico, fora de casa. pic.twitter.com/bENnGGiU5m — Guarani FC (@oficialguarani) August 24, 2021

Com o triunfo, o Bugre subiu para a 5ª posição, com 33 pontos. Já o Fantasma ficou na 7ª posição após o revés, com 32 pontos.

A vitória do Guarani foi construído com gols de Lucão do Break, aos 44 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti, Júlio César, aos 4 minutos da etapa final em lance no qual aproveitou rebote dado pelo goleiro Simão em chute dado por Andrigo, e de Alex Silva, contra, já nos acréscimos do confronto.

O Bugre volta a entrar em campo pela Série B na próxima quinta-feira, quando mede forças com o Confiança. Já o Operário só volta a jogar pela competição em setembro, no dia 4, contra o Vitória.