Brasileiro: Bragantino derrota América-MG e se aproxima de líderes

O Bragantino derrotou o América-MG por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (23) no estádio Independência, e conseguiu diminuiu um pouco a distância para o líder Atlético-MG, que empatou em 1 a 1 com o Fluminense em partida realizada no estádio de São Januário.

— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 24, 2021

Com este triunfo, o Massa Bruta permanece na quarta posição, mas alcançou 31 pontos. Já o Coelho fica na vice-lanterna, com 15 pontos.

A vitória do Bragantino foi alcançada graças a gols de Ytalo, aos 40 minutos do primeiro tempo em chute colocado, e Gabriel Novaes, em gol de cabeça aos 42 minutos da etapa final.

O Massa Bruta volta a entrar em campo pelo Brasileiro no próximo domingo (29), contra o líder Atlético-MG. Já o América mede forças com o Ceará no mesmo dia no Independência.

Empate em São Januário

Na outra partida da 17ª rodada do Brasileiro realizada nesta segunda, Fluminense e Atlético-MG empataram em 1 a 1, em jogo realizado no estádio de São Januário que pode ser visto como uma prévia dos confrontos entre as equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil (que tem o jogo de ida na próxima quinta).

Fim de jogo. Em São Januário, Fred marca e o #TimeDeGuerreiros fica no 1 a 1 com o Atlético-MG. O Fluminense volta a campo na quinta-feira, às 21h30, de novo contra o Atlético, pela Copa do Brasil, no Nilton Santos. pic.twitter.com/IiquVDM7hD — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 24, 2021

Com a bola rolando, o Galo valorizou mais a posse de bola, mas o time das Laranjeiras é quem conseguiu abrir o placar, em cobrança de pênalti do atacante Fred aos 24 minutos do primeiro tempo. Porém, já aos 38 minutos da etapa final, Eduardo Sasha deixou tudo igual.

Pelo Brasileiro, o próximo compromisso do Fluminense será contra o Bahia, na próxima segunda-feira (30).