México vence Japão e conquista bronze no futebol masculino em Tóquio

O México garantiu a medalha de bronze no torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos de Tóquio ao vencer o Japão por 3 a 1 nesta sexta-feira (6), deixando os anfitriões em lágrimas ao apito final.

Os mexicanos, que perderam nos pênaltis para o Brasil nas semifinais, abriram o placar aos 13 minutos quando Wataru Endo derrubou Alexis Vega na área e, após longa espera pela confirmação do VAR, Sebastián Córdova marcou de pênalti.

Johan Vásquez aumentou a vantagem nove minutos depois, de cabeça, após cruzamento de Córdova em cobrança de falta da esquerda.

Em mais um gol de bola parada, Vega aproveitou escanteio para acertar um cabeceio e superar o goleiro Kosei Tani aos 13 minutos do segundo tempo.

Kaoru Mitoma diminuiu para os japonses com uma bela finalização aos 33 minutos.

O Japão desperdiçou algumas chances no final e quando o apito final soou, jogadores do México comemoraram de forma entusiasmada em campo, enquanto vários japoneses caíram no gramado em lágrimas.

O Brasil enfrenta a Espanha na final masculina neste sábado (7), às 8h30 (horário de Brasília).