No aniversário de 117 anos, Botafogo encara Operário-PR pela Série B

Aniversariante do dia, com 117 anos de história completados nesta quinta-feira (12), o Botafogo entra em campo contra o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, às 21h30 (horário de Brasília), em confronto pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro carioca forjou craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Amarildo, Manga e Túlio, entre outros.

“Foi o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Vive um momento não muito bom, que não condiz com a sua tradição, mas vai se recuperar”, afirma Waldir Luiz, comentarista a Rádio Nacional e torcedor declarado do Glorioso.

Os teus ídolos são taaantos 🎵🔥 Falar do Botafogo é falar sobre os maiores do futebol mundial. É com muito orgulho que cantamos e exaltamos os craques que fizeram história com a #GloriosaCamisa! LENDAS! #ÉDiferente #BFR117Anos pic.twitter.com/JTV0lpeW8T — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2021

Na noite desta quinta (12), no estádio o Alvinegro tenta a vitória consecutiva na competição. Atual nono colocado na Série B, com 25 pontos, os botafoguenses podem colar no G-4, se garantirem mais três. O Operário-PR ocupa a 11ª posição, com 24.

Pelas redes socias, a Confederação Sul-Americana de futebol parabenizou o clube carioca pela data, lembrando do título da Copa Conmebol, conquistado pelos brasileiros em 1993.