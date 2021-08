Série B: aniversariante, Ponte Preta marca nos acréscimos e deixa Z4

Nada como celebrar o aniversário com uma vitória importante. Nesta quarta-feira (11), dia em que comemora 121 anos de história, a Ponte Preta derrotou o Londrina por 2 a 1 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

ANIVERSÁRIO MAJESTOSO! 🦍



No dia do aniversário de 121 anos, @aapp_oficial vence de virada com gol nos acréscimos e sai do Z4!#PONxLEC pic.twitter.com/Js1BXADjSM — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) August 12, 2021

O resultado tirou a Macaca da zona de rebaixamento e a deixou na 16ª posição, com 16 pontos, um de vantagem sobre o Vitória, que encabeça o Z4. O Tubarão paranaense segue entre os quatro últimos, na 19ª posição, com 13 pontos.

O Londrina saiu na frente aos 29 minutos, com o atacante Alisson Safira aproveitando rebote do goleiro Ivan. O empate da Ponte veio aos 38, com uma ajudinha de Safira. O jogador do time paranaense tentou afastar um chute do atacante Moisés, mas rebateu em cima do lateral Felipe Vieira, que marcou contra.

Na etapa final, quando a partida caminhava para o empate, Moisés decidiu. Ele aproveitou o pivô do atacante Rodrigão e limpou o marcador para decretar a vitória do segundo clube de futebol mais antigo do Brasil em atividade.

A Ponte volta a campo neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), novamente em casa, diante do Confiança. No domingo (15), às 11h, o Londrina mira a reabilitação contra o Vila Nova no estádio do Café, em Londrina (PR).