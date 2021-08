Coritiba assume ponta da Série B após vitória sobre Brasil de Pelotas

O Coritiba derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (11) no Estádio Bento de Freitas, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Coxa (que tem 33 pontos) seca o Náutico (que tem 30 pontos), que enfrenta mais tarde o Sampaio Corrêa, para se manter na primeira posição.

#GEBxCFC - 0x2 - VENCEMOS e SEGUIMOS! 🚀🇳🇬 O próximo jogo também é fora de casa, contra o CSA. #SempreCoxa pic.twitter.com/2tDxage02Y — Coritiba (@Coritiba) August 11, 2021

O triunfo do Coritiba foi garantido graças a dois gols do atacante Léo Gamalho. O primeiro saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, após passe de Rafinha. O segundo veio já aos 42 minutos da etapa final, em cobrança de pênalti.

Na próxima rodada, o Coxa visita o CSA no sábado (14). Já o Brasil de Pelotas, que ocupa a lanterna da competição com 12 pontos, entra em campo no domingo (15), contra o Botafogo.