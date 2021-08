Série B: Coritiba supera Ponte Preta no Couto Pereira e segue líder

O Coritiba derrotou a Ponte Preta por 2 a 0 no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro.

VENCEMOS! 🇳🇬 Coxa chega aos 36 pontos e termina o primeiro turno com a melhor campanha da série B. Até aqui, são 10 vitórias, seis empates e 23 gols marcados. 💪⚽ O próximo compromisso é sexta, fora de casa, contra o Avaí. ⚪💚 #SempreCoxa pic.twitter.com/94DNId5MFf — Coritiba (@Coritiba) August 18, 2021

Os gols do jogo foram marcados pelo volante Val, logo aos oito minutos de jogo em uma falha do goleiro da Macaca, e pelo atacante Waguininho, aos 24 minutos da etapa final após um rápido contra-ataque.

A vitória confirma a recuperação do Coxa Branca após a goleada sofrida por 3 a 0 para o CSA na última rodada. Com mais três pontos, a equipe do Paraná chega aos 36 e continua na liderança da competição. Já a Macaca vê interrompida a série de duas vitórias consecutivas e cai uma posição, para o 15º lugar com 19 pontos.

Na abertura do returno do torneio, o Coritiba enfrenta o Avaí na sexta-feira (20) na Ressacada, em Florianópolis, e a Ponte Preta recebe o Brusque no domingo (22).

Avaí faz 2 a 0 no Sampaio

Já o Avaí fez 2 a 0 no Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís. A partida encerrou o primeiro turno para as duas equipes e deixou o Leão de Florianópolis na vice-liderança, com 33 pontos. Já o Sampaio caiu uma posição e fechou o dia no 5º lugar, com 30 pontos.

Na 20ª rodada, o Avaí recebe o Coritiba na sexta-feira, enquanto o Sampaio Corrêa visita o Goiás na Serrinha no domingo.