Série B: Cruzeiro derrota Náutico no Recife e se afasta do Z4

O Náutico perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 na abertura da 19ª rodada da Série B, na noite desta terça-feira (17) no estádio dos Aflitos, em Recife (PE). O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Thiago, aos 37 minutos da segunda etapa, após cobrança de falta de Eduardo Brock e da falha do goleiro Jefferson.

Com esses três pontos, a Raposa chegou aos 21 pontos e pulou para a 14ª posição. Já o Timbu chegou à 5ª derrota seguida e saiu de vez do G4. Agora, a equipe de Recife é a 6ª colocada com 30 pontos.

Na 20ª rodada, que abre o returno do torneio, o Náutico visita o CSA em Maceió na próxima terça-feira (24), enquanto o Cruzeiro recebe o Confiança em Belo Horizonte na sexta-feira (20).

Em Aracaju, Remo bate Confiança

Quem também venceu fora de casa nesta terça foi o Remo, que venceu o Confiança por 2 a 1 jogando na Arena Batistão, em Aracaju.

FIM DE JOGO!! VITÓRIA DO LEÃO!! 🦁



Com gols de Marcelinho (contra) e Victor Andrade, o Leão Azul vence o Confiança fora de casa por 2 a 1! ⚽



📸 Sandro Galtran/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB #CONxREM pic.twitter.com/CAaRAI3QBK — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) August 18, 2021

O placar foi aberto com um gol contra do lateral Marcelinho, do Confiança, para o Leão de Belém. Ele foi cortar cruzamento de Felipe Gedoz e acabou mandando de cabeça para dentro do próprio gol aos 15 minutos de jogo.

Porém, aos 36 o Dragão conseguiu empatar com o meia Luidy. Após lançamento de Madison, ele dominou e chutou forte para deixar tudo igual. Só que, aos 49 minutos da etapa final, o Leão conseguiu definir a vitória com o atacante Victor Andrade, com chute de fora da área.

O triunfo por 2 a 1 fez o Remo subir duas posições e chegar à 11ª, com 26 pontos. Do outro lado, o Confiança segue na zona de rebaixamento na 19ª posição, com apenas 13 pontos. Na rodada seguinte, o Remo recebe o CRB no sábado.