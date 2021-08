Série C: Floresta-CE derrota o Botafogo-PB no Almeidão

O Floresta-CE derrotou o Botafogo-PB por 2 a 1 no estádio José Américo de Almeida Filho (Almeidão), em João Pessoa, na noite desta sexta-feira (20). O jogo foi válido pela 13ª rodada do Grupo A da Série C.

Floresta vence o líder fora de casa e, sobe na tabela



Vence o VERDÃO! O Floresta superou o Botafogo/PB por 2 a 1 na noite desta sexta-feira, 20, pela 13° rodada do Brasileirão da Série C, no Estádio Almeidão. Alisson dos Santos e Fabios Alves assinalaram os gols da vitória (+) pic.twitter.com/TMZYUnbtO1 — Floresta Esporte Clube (de 🏡) (@florestaec) August 21, 2021

Com a derrota, o líder Botafogo pode cair até mesmo para a 4ª posição até o fechamento da rodada. Enquanto isso, o Floresta se afastou da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe é a 7ª com 15 pontos.

O primeiro gol da partida saiu aos 36 minutos, quando Primão cruzou, Daniel desviou e Alisson cabeceou para o fundo das redes. Aos 33 do segundo tempo, o Botafogo empatou com Clayton, após rebote do goleiro Tony. A definição da vitória do Floresta foi aos 38 minutos, quando Fábio Alves cobrou forte uma penalidade, fechando o placar em 2 a 1.

Na próxima rodada, o Floresta visita o Paysandu no sábado (28). Um dia depois o Botafogo visita o Altos-PI.