Série D: em clássico, Bangu mira G4 e Madureira quer voltar a vencer

Os cariocas Bangu e Madureira disputam neste domingo (8), às 15h (horário de Brasília), o terceiro Clássico Suburbano de 2021. O confronto pela 10ª rodada do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro será realizado no estádio Jânio Moraes, o Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O duelo estava inicialmente marcado para Moça Bonita, casa do Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas o clube anfitrião pediu a mudança à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em nota oficial, o Alvirrubro explicou que o gramado do estádio “não se encontra em condições de atender a partida”, devido ao “inverno mais rigoroso que o normal e o excesso de jogos”.

O Bangu Atlético Clube informa que solicitou, junto à FERJ, CBF e a Diretoria do Nova Iguaçu Futebol Clube, a troca de local do mando de campo do jogo de domingo, dia 8, de Moça Bonita para o estádio Jânio Moraes, o Laranjão. O pedido foi atendido e explicamos o motivo: (+) pic.twitter.com/E3CktQZj91 — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) August 4, 2021

A campanha de ambos é irregular. O time da casa soma dez pontos e empatou os dois últimos compromissos, com Inter de Limeira-SP e Portuguesa-SP, ambos por 1 a 1, mas defende uma invencibilidade de quatro partidas. O Madureira, por sua vez, encerrou o primeiro turno sem derrotas, mas foi superado nas duas últimas vezes em que esteve em campo, por Santo André-SP (0 a 2) e São Bento-SP (1 a 2), caindo para terceiro lugar na chave, com 13 pontos.

O Madureira venceu os dois embates anteriores entre as equipes em 2021, ambos no estádio do Tricolor, Aniceto Moscoso (ou Comendador Souza). No Campeonato Carioca deste ano, os anfitriões ganharam por 1 a 0, gol do atacante Luiz Paulo (atualmente no Criciúma). Mesmo placar do duelo válido pelo primeiro turno da Série D, com o zagueiro Pedro Cavalini balançando as redes.

O técnico do Bangu, Felipe Loureiro, terá novamente Vinícius Matheus à disposição. O zagueiro foi expulso diante da Inter e cumpriu suspensão contra a Lusa, quando foi substituído por Israel. A provável escalação terá Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Vinícius Matheus, Brito e Raí Lopes; Renatinho, Denilson e Rafael Carioca; Luís Araújo, Santarém e Rochinha.

No Madureira, os atacantes Guilherme Augusto, Douglas Cunha e Jonathan Pimpão contraíram o novo coronavírus (covid-19) e estão fora do jogo, assim como o zagueiro Mário Pierre, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral PC e o meia Leandro Sardinha se recuperaram de contusões e podem ser utilizados pelo técnico Alfredo Sampaio. O Tricolor deve atuar com Lucão; PC, Guilherme Zóio, Thiago Medeiros e Juninho Monteiro; Feitosa, Leandro Sardinha e Rafinha; Índio, Sampaio e Eduardo Viana.