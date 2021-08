Tênis de mesa: país garante 2 bronzes com Bruna e Cátia nas semifinais

O Brasil garantiu ao menos duas medalhas de bronze no tênis de mesa na Paralimpíada de Tóquio (Japão) com a classificação da paulista Cátia Oliveira e da catarinense Bruna Alexandre às semifinais individuais. A primeira a avançar foi Cátia, ao derrotar a italiana Giada Rossi, número 1 do mundo, por 3 sets a 0, no individual feminino da classe 1-2 (cadeirantes).

A paulista, de 30 anos, disputa a a semi à 0h20 (horário de Brasília) deste sábado (28) contra a sul-coreana Su Yeon Seo, atual campeã mundial e vice-campeã olímpica. A partida será no Ginásio Metropolitano da capital japonesa. Se levar a melhor, a paulista disputará o ouro na sequência, às 7h15.

Cátia Oliveira vence e avança para a semifinal da Classe 1-2! #Tóquio2020 #TenisDeMesa pic.twitter.com/FLaVDyiMuI — CBTM (@CBTM_TM) August 27, 2021

“Estava bem nervosa depois da derrota que tive no jogo da fase de grupos. Mas consegui colocar a cabeça no lugar, entrei bem focada, com a estratégia bem acertada. Ainda não acabou. Amanhã tem outra pedreira. Vamos passo por passo, jogo por jogo”, disse a brasileira, vice-campeã mundial na classe 2, em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Quem também disputa a semi, a partir de 1h40 deste sábado (28), é Bruna Alexandre, cuja adversária ainda não está definida. Se vencer, a catarinense terá pela frente na final quem ganhar no confronto entre Tien Shiau Wen (Taiwan) e Merve Demir (Turquia). A decisão do ouro será às 6h45 de segunda -feira (30).

Os resultados do 🏓🇧🇷 na madrugada:



Bruna Alexandre vence e avança para as semifinais da Classe 10, garantindo a segunda medalha do #TênisDeMesa brasileiro em #Tóquio2020! pic.twitter.com/0P8kFfoYRJ — CBTM (@CBTM_TM) August 27, 2021

Após a vitória na estreia ontem (26), também por 3 sets a 0, Bruna Alexandre, de 26 anos, avançou direto à semi, ao ficar em primeiro lugar no Grupo B após ganhar nesta manhã da taiwanesa Lin Tzu Yu, por 3 a 0 (11/8, 11/8 e 11/7), na classe 10 (andantes). A catarinense já coleciona duas medalhas paralímpicas - bronze individual e por equipes - conquistadas na Rio 2016.

“No Aberto da China, eu tomei um sarrafo dela [Lin Tzu Yu], perdi por 3 a 0! E hoje eu vi o quanto eu evoluí. Estou muito feliz”, vibrou a catarinense de Criciúma.

O paulista Carlos Carbinatti, da classe 10 (andantes), segue com chances de classificação à fase eliminatória, embora tenha perdido nesta madrugada para o austríaco Krisztian Gardos, por 3 a 1 (11/6, 9/11, 5/11 e 9/11), na última rodada do grupo D.

Adeus ao torneio individual

Após três vitórias consecutivas, o paulista Israel Stroh, da classe 7 (andantes), não tem mais chances de medalha na disputa individual masculina. Ele foi superado na manhã de hoje (27) pelo chinês Liao Keli, número quatro do mundo, por 3 sets a 1 (11/9, 3/11, 3/11 e 3/11), em confronto pelas quartas de final.

Outro paulista, Paulo Salmin, foi eliminado nas oitavas de final da classe 7 (andantes), após derrota para o alemão Bjoern Schnake, por 3 a 0 (10/12, 3/11 e 9/11).

O cearense David Freitas, da classe 3 (cadeirantes), também se despediu hoje (27) ao cair nas oitavas para o francês Florian Merrien, que venceu por 3 a 0 (6/11, 8/11 e 1/11).

Na disputa feminina, a paulista Joyce Oliveira, da classe 4 (cadeirante), perdeu nas oitavas para a indiana Bhavinabel Patel, por 3 a 0 (10/12, 11/13 e 6/11), e também está fora da competição individual.

Quem também ficou pelo caminho foi a goiana Millena França, da classe 7 (andantes). A mesatenista foi superada pela sul-coreana Kim Seongok, por 3 a 0 (6/11, 8/11 e 6/11), e não avançou para a fase eliminatória.

A catarinense Danielle Rauen, da classe 9 (andantes) também se despediu da disputa individual feminina ao perder nesta madrugada para a chinesa Xiong Guiyan, por 3 a 0 (11/5, 11/4 e 11/4). Rauen segue na disputa por equipes, na qual foi bronze na Rio 2016.

Natural de Goiânia (GO), Lethícia Lacerda, da classe 8 (andantes), também não se classificou à fase seguinte, ao perder por 3 a 1 para a chinesa Huang Wenjuan, com parciais de 6/11, 11/8, 1/11 e 7/11.