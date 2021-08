US Open terá premiação total recorde, mas valor menor para vencedores

O Aberto dos Estados Unidos oferecerá uma premiação total de US$ 57,5 milhões (o equivalente a R$ 309,7 milhões) neste ano, superando o recorde de US$ 57,2 milhões estabelecido em 2019, informaram os organizadores do torneio de tênis nesta segunda-feira (23).

The 2021 US Open will set a new record in prize money and total player compensation at $57.5 M.



Read more ⤵️ — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2021

O evento foi realizado sem espectadores no ano passado, e a Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) reduziu o valor dos prêmios a US$ 53,4 milhões devido à perda de renda.

Apesar do aumento geral deste ano, a remuneração dos dois vencedores das chaves de simples diminuiu de 3 milhões para US$ 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões), e o cheque dos vice-campeões também foi reduzido para US$ 1,25 milhão (R$ 6,7 milhões) - 50 mil dólares menos do que em 2020.

"O ano passado foi um ano muito difícil para todos nós, e a pandemia teve um impacto profundo na saúde financeira da USTA", disse Mike Dowse, presidente-executivo da entidade. "Ainda assim, trabalhamos - e continuamos a trabalhar - extremamente duro para fazer com que o tênis continue a florescer no longo prazo em todos os níveis."

Os pagamentos da primeira rodada irão para US$ 75 mil (R$ 403,5 mil), um salto de 23% em relação a 2020, e os da segunda rodada irão de US$ 100 mil para US$ 115 mil (R$ 618,7 mil).

A USTA acrescentou que a premiação em dinheiro também aumentou nos eventos de duplas, duplas mistas e cadeirantes.