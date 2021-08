Vasco é derrotado por Remo e perde oportunidade de entrar no G4

O Vasco perdeu de 2 a 1 para o Remo, na noite desta sexta-feira (13) no estádio Baenão, e perdeu a oportunidade de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o revés, o Cruzmaltino terminou a 18ª rodada na 7ª posição da classificação com 28 pontos. Já o Leão Azul chegou à 12ª posição com 23 pontos.

Jogando em casa, o Remo abriu o placar logo aos 14 minutos, quando Erick Flores cruzou para Renan Gorne, que marcou de cabeça. O Leão continuou melhor e ampliou aos 26 minutos, quando Matheus Oliveira cobrou escanteio para Romércio marcar.

Cinco minutos depois o Vasco chegou a descontar, com Sarrafiore. Porém, qualquer chance de virada acabou no segundo tempo, quando o goleiro Vanderlei foi expulso aos 21 minutos.

Na próxima rodada, o Remo visita o Confiança na terça-feira (17). Um dia depois, o Vasco recebe o Londrina em São Januário.