Cristiano Ronaldo marca dois gols e vira maior artilheiro de seleções

Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro de seleções ao marcar dois gols de cabeça no final da partida entre Portugal e Irlanda, garantindo uma vitória no sufoco por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), pelo Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

💥 He's done it!



🇵🇹 @Cristiano (110)

🇮🇷 Ali Daei (109)



🔥 A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history. Take a bow, legend 🙇‍♂️ pic.twitter.com/WFO7XbuKr8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2021

O atacante, que acaba de retornar ao Manchester United (Inglaterra), desperdiçou um pênalti, defendido por Gavin Bazunu no primeiro tempo, após Jeff Hendrick derrubar Bruno Fernandes.

John Egan abriu o placar para a Irlanda, de cabeça, ao aproveitar cobrança de escanteio no final do primeiro tempo, após Diogo Jota ter acertado a trave para os donos da casa.

Parecia que seria uma noite frustrante para Cristiano Ronaldo e sua equipe, até que o jogador de 36 anos empatou com um belo cabeceio aos 44 minutos do segundo tempo para superar o recorde do iraniano Ali Daei de 109 gols.

O craque português então produziu uma cópia do mesmo lance nos acréscimos, marcando o gol de número 111 pela seleção de Portugal, o que garantiu os três pontos para os anfitriões.

O resultado deixa o técnico Stephen Kenny ainda sem vitória em jogo oficial com a Irlanda, que ocupa o último lugar do Grupo A, sem nenhum ponto em três jogos. Portugal está na frente com 10 pontos após quatro jogos, com uma vantagem de três sobre a Sérvia, que tem uma partida a menos.

Também nesta quarta, a atual campeã mundial França ficou em um decepcionante empate por 1 a 1 com a Bósnia, após jogar quase todo o segundo tempo com um homem a menos pela expulsão de Jules Kounde no início da segunda etapa.

Edin Dzeko abriu o marcador para os visitantes, mas Antoine Griezmann conseguiu empatar rapidamente no primeiro tempo.