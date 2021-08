Contusão no joelho tira Suárez de partidas das Eliminatórias

Luis Suárez, atacante do Atlético de Madri, perderá as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo que o Uruguai disputará em setembro por culpa de um problema no joelho, informou o clube espanhol nesta segunda-feira (30).

Suárez, que fez um gol no empate de 2 x 2 com o Villarreal no domingo (29) antes de ser substituído, deveria se unir à seleção de seu país para jogos contra Peru, Bolívia e Equador.

"No exame de ressonância magnética feito pelo jogador, um edema moderado foi detectado na parte posterior de seu joelho esquerdo", disse o Atlético em um comunicado. "Os serviços médicos do clube informaram a Federação Uruguaia e o jogador foi descartado para as partidas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022."

Suárez se junta a Edinson Cavani, do Manchester United, na lista de desfalques da celeste --a Federação Uruguaia anunciou mais cedo nesta segunda-feira que a convocação do atacante foi cancelada.

O governo britânico recusou uma dispensa de quarentena solicitada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, para jogadores voltando de países que estão em uma lista vermelha durante a pandemia da Covid-19, o que resulta em desistências e acordos de meio-termo entre times e associações nacionais para a liberação de atletas para a disputa das eliminatórias com suas seleções.