Medvedev chega pela terceira vez seguida à semifinal do US Open

O tenista russo Daniil Medvedev, atual número dois do mundo, derrotou o holandês Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-0, 4-6 e 7-5, nesta terça-feira (7), e se classificou pela terceira vez seguida às semifinais do US Open.

Medvedev perdeu um set pela primeira vez no torneio quando Van de Zandschulp superou o russo em um rali de 20 trocas de bola e converteu um break point no quinto game do terceiro set no Arthur Ashe Stadium, no primeiro sinal de fraqueza que o russo demonstrou desde sua chegada a Nova York.

O holandês fez uma campanha memorável, eliminando o 11º cabeça de chave, Diego Schwartzman, para chegar pela primeira vez às quartas de final de um Grand Slam, e ainda se tornou o primeiro jogador a travar uma batalha de mais de duas horas contra Medvedev nos EUA.

Mas o vice-campeão de 2019, que fez 13 aces na partida, voltou com tudo no quarto set, ganhando quase todos os seus pontos de saque e nunca enfrentando um break point.

Van de Zandschulp evitou o match point no décimo game, segurando seu saque diante de aplausos selvagens do caloroso público de Nova York, mas Medvedev respondeu de maneira rápida com a quebra, ajudado por uma dupla falta do holandês.

Medvedev, que perdeu nas semifinais do ano passado para o eventual campeão Dominic Thiem, é um dos muitos candidatos que querem impedir que o número um do mundo, Novak Djokovic, abocanhe todos os títulos de Grand Slam da temporada.