PSG empata com Brugge na estreia do trio Messi, Neymar e Mbappé

Lionel Messi não deu brilho ao PSG (França), cujo potente trio de ataque mostrou pouca inspiração no decepcionante empate por 1 a 1 com o Club Brugge (Bélgica) na estreia da equipe na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (15).

Em sua estreia como titular na equipe francesa, o craque argentino acertou o travessão, mas esteve longe de seu melhor na partida, assim como o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé, que fez a jogada para o gol de Ander Herrera que abriu o marcador para o PSG no primeiro tempo antes de ser substituído por lesão após o intervalo.

O Brugge, que empatou ainda na primeira etapa por intermédio de Hans Vanaken, foi mais agressivo e teve as melhores chances contra um PSG que demonstrou falta de foco defensivo e falhas na criação.

O resultado deixou PSG e Brugge atrás do líder do Grupo A, o Manchester City (Inglaterra), que derrotou o RB Leipzig (Alemanha) por 6 a 3.

