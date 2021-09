Série B: Botafogo recebe o Náutico no estádio Nilton Santos

Botafogo e Náutico medem forças neste sábado (18), a partir das 16h30 (horário de Brasília) no estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Glorioso, com 41 pontos, luta para permanecer no G4 da competição, enquanto o Timbu, com 35, quer reencontrar o caminho das vitórias para deixar a parte intermediária da tabela e se aproximar da zona de classificação à elite do futebol.

Em 11 partidas sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Alvinegro Carioca alcançou nove vitórias, um empate e apenas uma derrota. A última vez que pisou em campo, o Botafogo goleou o Londrina por 4 a 0. Fora de campo, a diretoria botafoguense acertou a contratação do lateral Rafael. Em compensação, o atacante peruano Lecaros e o goleiro Diego Cavalieri foram dispensados.

Já o Náutico vem ao Rio para tentar se recuperar da derrota de 1 a 0 para o Vila Nova. Aliás, a última vitória do time pernambucano foi três rodadas atrás sobre o CSA. Após um início arrasador na competição, liderando por 14 rodadas, o Timbu despencou de rendimento e trocou o técnico Hélio dos Anjos por Marcelo Chamusca, ex-treinador do Botafogo que ainda não embalou.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Náutico com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: