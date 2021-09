Série B: Gamalho marca e Coritiba vence para manter folga na liderança

Graças a um gol do artilheiro Léo Gamalho, o Coritiba derrotou o Vila Nova por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (17) no estádio Couto Pereira, e manteve a folga na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

#CFCxVIL - FIM DE JOGO! 🇳🇬⚽Coxa vence a terceira seguida no Brasileirão, com gol do artilheiro Léo Gamalho! O foco agora é no jogo de quarta, que será fora de casa, contra o Vitória. #SempreCoxa pic.twitter.com/bwSTWdFO1e — Coritiba (@Coritiba) September 17, 2021

Após o triunfo desta sexta o Coxa mantém a ponta da classificação com 48 pontos conquistados, seis a mais do que o vice-líder Goiás, que ainda joga na 24ª rodada.

Em uma partida de muito equilíbrio com o Tigre, o Coritiba garantiu a vitória aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Léo Gamalho marcou de cabeça após cruzamento de Natanael. Com este gol o camisa 9 se isolou na artilharia da competição com 12 tentos.

Na próxima rodada, o Goiás visita o Avaí na terça-feira (21) na Ressacada. No mesmo dia o Vila Nova recebe o Confiança.

Empate sem gols

Também nesta sexta-feira o Brusque e o Vitória não passaram do 0 a 0 no estádio Augusto Bauer.