Série B: Vitória e Botafogo jogam no estádio do Barradão

O Vitória recebe o Botafogo, nesta quarta-feira (29) no estádio do Barradão, em Salvador, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em partida da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa vêm de derrota por 1 a 0 para o Londrina e lutam para sair da zona do rebaixamento da competição. O Leão da Barra, que tem 26 pontos da classificação, terá o desfalque do atacante Marcinho.

O Vitória finalizou,na manhã desta terça-feira (28), a preparação para o confronto de amanhã (29), contra o Botafogo.



O técnico Wagner Lopes comandou um treino tático e de bola parada no campo principal do Barradão.



📸: @CarpiPietro #SouNego #Treino #ECV pic.twitter.com/3vFyFx9mF0 — ECVitória (@ECVitoria) September 28, 2021

Além disso, o técnico Wagner Lopes enfrenta o desafio de gerir uma equipe com salários atrasados: “Reverbera em todos, não só nos problemas internos, mas também afeta muitas famílias, afeta a concentração, afeta a disposição. Afeta tudo”.

Situação completamente diferente vive o Glorioso, que alcançou 47 pontos após vencer o Sampaio Corrêa na última rodada. Assim, o Alvinegro Carioca, segue à caça do líder Coritiba.

“É lógico que pensamos no título, mas é passo a passo. De forma que não nos compliquemos no meio do caminho. Primeiro precisamos nos consolidar no G4, para que depois possamos realmente pensar no título”, declarou o meia Marco Antônio,

O técnico Enderson Moreira não poderá contar com o argentino Joel Carli, mas tem o retorno do zagueiro Kanu e do atacante Warley, que cumpriram suspensão na última partida.

Botafogo e Vitória já se enfrentaram em 44 oportunidades, com 17 triunfos dos baianos, 14 dos cariocas e 13 empates.