Série D: Brasiliense-DF e Ferroviária-SP iniciam duelo pela 2ª fase

O estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Brasília, recebe neste domingo (12) o duelo entre Brasiliense-DF e Ferroviária-SP, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite o jogo às 15h (horário de Brasília), ao vivo.

A partida de volta do confronto será no próximo sábado (18), às 17h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara-SP. Quem avançar, encara o ganhador de Santo André-SP e Esportivo-RS.

No ano passado, o Brasiliense se classificou à segunda fase com bastante antecedência. Desta vez, o cenário foi diferente. Atual campeão da Copa Verde, o Jacaré se garantiu no mata-mata somente na última rodada, ao empatar por 1 a 1 o confronto direto com o Goianésia-GO, fora de casa. As equipes chegaram a 21 pontos, mas o clube da capital federal levou a vaga por ter uma vitória a mais, finalizando o Grupo 5 na quarta posição.

🐊🔋Mais um dia finalizado no CT do Jacaré



📷 André Gomes/Brasiliense FC #BrasilienseFC pic.twitter.com/wZhp66uwdj — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) September 8, 2021

O técnico Luan Carlos, que assumiu a equipe há três jogos, após a saída de Vilson Tadei, tem cinco desfalques para o duelo. Os zagueiros Keynan e Preto Costa, o lateral Diogo e o atacante Daniel Alagoano estão lesionados - o meia Zotti, outro no departamento médico, é dúvida. Já o experiente atacante Jorge Henrique (ex-Corinthians e Vasco) está fora pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o volante Lídio cumpriu suspensão contra o Goianésia e está à disposição. O Brasiliense deve atuar com: Edmar Sucuri; Ferrugem, Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Aldo, Lídio e Luquinhas; Tobinha, Maicon Assis e Zé Love.

Derrotada na estreia pelo Uberlândia-MG, a Ferroviária está invicta há 13 jogos, finalizando o Grupo 6 na ponta e a primeira fase com a segunda melhor campanha geral, com 33 pontos, atrás somente do Castanhal-PA (36 pontos no Grupo 1). A Locomotiva tem a defesa menos vazada da competição, com cinco gols sofridos, chegando a ficar 11 partidas sem ter as redes balançadas.

🏆🚂💨

Domingo começa a fase decisiva da Série D para a AFE!



Vamos juntos em busca do acesso!



🟡 Brasiliense-DF x Ferroviária 🚂💨

🏆 Brasileiro Série D

🗓 12/09 - domingo

⏱ 15h

🏟 Defelê (Brasília-DF)

📺 TV Brasil e Elevensports (https://t.co/RgmXP5boUI)#SérieD #BRAxAFE pic.twitter.com/vUo6D7AxK8 — Ferroviária (@afeoficial) September 9, 2021

O meia Nando Carandina, contundido, desfalca o time dirigido por Elano Blumer, que deve escalar a Ferroviária com Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Léo Rigo e Bruno Santos; Roger Bernardo, Marquinhos e PH; Julio Victor, Gleyson e Léo Castro.

