Uefa pede afastamento de juiz de Madri de processo sobre Superliga

A Uefa pediu que o juiz de Madri encarregado do caso da Superliga Europeia se abstenha e também apelou em um tribunal superior da capital espanhola devido ao que classificou como "irregularidades consideráveis".

Na segunda-feira (27), a Uefa disse que anulou uma ação disciplinar contra os clubes da liga rebelde, Real Madrid, Barcelona e Juventus, depois que uma corte de Madri determinou em julho que a entidade reguladora do futebol europeu não deveria puni-los.

UEFA will continue to take all necessary steps, in strict accordance with national and EU law, in order to defend its interests and - most importantly - those of its members and all football stakeholders.



