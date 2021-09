US Open: Bruno Soares vai à decisão de duplas masculinas e mira o tri

O mineiro Bruno Soares está novamente na final de duplas masculinas do US Open. Nesta quinta-feira (9), a parceria do brasileiro, número 11 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com o britânico Jamie Murray (22º) derrotou o australiano John Peers (25º) e o eslovaco Filip Polasek (14º) por 2 sets 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4, em uma hora e 41 minutos de partida, pela semifinal.

🇬🇧 Jamie Murray & 🇧🇷 Bruno Soares are through to the men's doubles final after a three-set win over Polasek & Peers! pic.twitter.com/7c6GH7MGqY — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Na decisão, Bruno e Murray terão pela frente o norte-americano Rajeev Ram (7º) e o britânico Joe Salisbury (6º), que eliminaram Steve Johnson (96º) e Sam Querrey (166º), ambos dos Estados Unidos por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. O jogo será nesta sexta-feira (10), às 13h (horário de Brasília). Ram e Salisbury foram campeões do Aberto da Austrália do ano passado e vices na edição deste ano.

O brasileiro mira o terceiro título do US Open nas duplas masculinas, sendo o segundo consecutivo. No ano passado, Bruno levou o troféu ao lado do croata Mate Pavic, atual número um do mundo nas duplas. A conquista anterior, porém, foi justamente com Murray, em 2016. No mesmo ano, eles também venceram o Aberto da Austrália. Nas duplas mistas, o mineiro tem duas taças: em 2012 (junto da russa Ekaterina Makarova) e em 2014 (com a indiana Sania Mirza).

No primeiro set, Bruno e Murray foram mais eficientes que os rivais na devolução dos serviços, quebrando duas vezes o saque adversário para fazer 6/3. Na parcial seguinte, Polasek encaixou as devoluções e foi decisivo na vitória da parceria Austrália/Eslováquia por 6/3. No último set, o duelo transcorreu igual até o sétimo game, quando a dupla Brasil/Grã-Bretanha forçou erros de Peers na rede, conseguindo a quebra e administrando a vantagem para fechar em 6/4.

Someone is excited to see dad in the men's doubles final 🤗@BrunoSoares82 | #USOpen pic.twitter.com/aI0juM833U — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

O US Open é o primeiro torneio que Bruno disputa desde Wimbledon, em junho, quando foi eliminado logo na segunda rodada, ao lado de Murray. O brasileiro disputaria a Olimpíada de Tóquio (Japão), mas teve que passar por uma cirurgia de apêndice já na capital japonesa e não pôde ir à quadra.