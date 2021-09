Vasco apresenta técnico Fernando Diniz oficialmente

O Vasco apresentou oficialmente nesta segunda-feira (3) Fernando Diniz como seu novo técnico para o restante da temporada. O treinador comandou a primeira atividade no último domingo (12), e vai para o banco de reservas já no confronto com o CRB, na próxima quinta-feira (16), às 19h, no estádio Rei Pelé. Com apenas 32 pontos e na 10ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino está oito pontos atrás do próximo adversário, que abre a zona de classificação para a Série A.

Nesta segunda-feira (13), o treinador Fernando Diniz foi devidamente apresentado!

📸 Rafael Ribeiro/Vasco

Após uma sequência muito ruim com Marcelo Cabo, e pior com Lisca, cabe a Fernando Diniz a missão de recuperar o time carioca. E o técnico revelou quais são as primeiras medidas para retomar o caminho das vitórias: “O aspecto mais importante do futebol é essa imitação do futebol com a vida. É a entrega total da minha vida, daquilo que sou. E as coisas mais importantes do viver são a coragem para fazer as coisas, a vontade de vencer e a solidariedade que nós todos temos que ter neste momento. Essas são as coisas mais importantes para o Vasco, elas antecedem, e muito, o estilo do jogo. A gente fica muito focado no estilo de jogo, mas, para que ele aconteça, e vai acontecer de maneira gradual, ele precisa muito desses elementos”.

Sobre o estilo de jogo, Fernando Diniz ficou conhecido no futebol brasileiro por seus times terem a característica de muita posse de bola. Entretanto, ao mesmo tempo em que o técnico recebe elogios pela sua maneira de entender o futebol, também sofre críticas, como uma possível falta de objetividade e exposição da defesa nas saídas de bola. O treinador segue convicto de suas ideias.

Fernando Diniz comanda primeiro treinamento no Vasco.



Confira 👉🏼 https://t.co/TJV5EmpNIo



📸 Rafael Ribeiro/Vasco

“Não sofro com isso. Tenho uma convicção cada vez maior daquilo que estou fazendo no futebol. Os rótulos são sempre ruins. Se tem uma proposta que o jogo tenha uma estética mais bonita, que favoreça o futebol como um todo, que o torcedor se agrade além dos resultados e de como o time joga, é uma característica que eu tenho e que eu gosto de ser assim. Não é que você tenha tendência de jogar para frente que você tem que defender mal, ou ao contrário. Todas as equipes que eu dirigi, nos nossos melhores momentos, a gente atacava bem, fazia muito gol e tomava pouco gol. Esse é o equilíbrio que a gente vai tentar buscar aqui no Vasco”, declarou.

Além de Fernando Diniz, o Vasco apresentou nesta segunda-feira (13) o zagueiro Walber, de 24 anos. Ele estava no Cuiabá e fica por empréstimo até o fim do ano.