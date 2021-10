Brasil é prata no Mundial Sub-17 de Levantamento de Pesos

A carioca Júlia Vieira faturou a medalha de prata no arremesso da categoria até 55 kg do Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamento de Pesos nesta quinta-feira (7).

A conquista veio quando a brasileira confirmou a tentativa de levantamento de 97 kg em Jeddah (Arábia Saudita). Ela ainda obteve 72 kg no arranco, somando 169 kg e fechando na quinta colocação no geral.

“Acho que não tem como resumir em outro sentimento que não o de felicidade. Não só com o resultado, como estar bem aqui, sabendo que consigo mais. Estou feliz, mas não satisfeita. Sei que posso mais, eu sei que vou conseguir mais”, declarou a medalhista por meio da assessoria de imprensa.

O ouro do arremesso foi da americana Katharine Estep, com 109 kg, apenas 1 kg abaixo do recorde mundial. A uzebeque Ozoda Hojieva fechou o pódio do arremesso com 95 kg.