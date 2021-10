França derrota Bélgica e alcança final da Liga das Nações

A seleção francesa de futebol, atual campeã do mundo, se recuperou após sofrer dois gols e conseguiu bater a Bélgica por 3 a 2 em uma emocionante semifinal da Liga das Nações, nesta quinta-feira (7), com um gol no último minuto de Theo Hernandez que garantiu a vaga na final da competição, no próximo domingo (10), contra a Espanha.

⏰ RESULT ⏰



Thrilling, stunning, pulsating. WHAT A GAME.



🇫🇷 France win a classic semi-final tie in Turin to book their place in Sunday's showpiece 👏



🇧🇪 Belgium eliminated after losing two-goal lead...



Sum up that match in one word 👇#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) October 7, 2021

Em um final de jogo eletrizante, os belgas acharam que tinham se classificado com o que seria o segundo gol de Romelu Lukaku, mas o VAR (árbitro de vídeo) encontrou o atacante em posição de impedimento, e o gol foi anulado.

Yannick Carrasco colocou a Bélgica na frente do placar aos 37 minutos de jogo, e três minutos depois Lukaku dobrou a vantagem com um lindo gol.

O atacante Karim Benzema colocou a França de volta na partida aos 17 minutos da segunda etapa, antes de os franceses conseguirem o empate após cobrança de pênalti de Kylian Mbappé.

A França pressionou em busca do gol da vitória, mas, a 3 minutos do final no tempo regulamentar, Lukaku parecia ter conseguido o gol da vitória finalizando após um cruzamento de Carrasco, mas o atacante estava em posição de impedimento, o que fez com que a arbitragem anulasse o gol.

O meia francês Paul Pogba então acertou uma bola no travessão em cobrança de falta, antes de os franceses conseguirem a vitória aos 45 do segundo tempo com Hernandez.