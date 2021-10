Liga das Nações: Espanha derrota Itália e chega à final

A Espanha acabou com o recorde mundial da Itália de 37 jogos sem derrota, nesta quarta-feira (6), quando Ferran Torres marcou duas vezes na vitória de 2 a 1 no estádio San Siro, em uma eletrizante semifinal da Liga das Nações.

Atual campeã europeia, a Itália, perdendo por dois gols no intervalo, teve de jogar todo o segundo tempo com 10 jogadores após o capitão Leonardo Bonucci ser expulso, mas mostrou muita determinação ao tentar evitar a primeira derrota desde o revés em setembro de 2018 para Portugal.

“Os jogos são assim, às vezes certos episódios podem influenciá-los”, disse o técnico da Itália, Roberto Mancini. “É decepcionante. Devíamos ter ficado com 11 homens, cometemos um erro que não se pode cometer neste nível”, completou.

A Espanha enfrentará, na decisão de domingo (10), quem vencer na semifinal da próxima quinta-feira (7) entre França e Bélgica.

Torres colocou a Espanha na frente aos 17 minutos, ao aproveitar cruzamento da esquerda de Mikel Oyarzabal que passou pelo goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.

O goleiro, vaiado por torcedores do Milan (Itália) irritados com sua recente transferência do clube para o PSG (França), quase proporcionou um segundo gol para a Espanha quando espalmou um arremate inofensivo de Marcos Alonso contra a própria trave, mas Bonucci conseguiu jogar para fora.

A Azzurra, que derrotou a Espanha nos pênaltis na semifinal da última edição da Eurocopa, perdeu um homem aos 42 minutos, quando Bonucci foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo após acertar uma cotovelada em Sergio Busquets.

Torres ampliou para a equipe de Luis Enrique ao marcar de cabeça antes do intervalo, em outro belo cruzamento de Oyarzabal.

A Itália pressionou na segunda etapa e garantiu um final tenso para um jogo de qualidade ao diminuir a sete minutos do final, com gol de Lorenzo Pellegrini após jogada de Chiesa.