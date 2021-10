Brasileiro: Atlético-MG arranca empate com Chapecoense

O líder Atlético-MG arrancou um empate de 2 a 2 com a Chapecoense em partida da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena Condá na noite desta quarta-feira (6).

FIM DE JOGO! Na Arena Condá, o Atlético busca o empate contra a Chapecoense, 2 a 2, e traz mais um ponto para Belo Horizonte.



⚽️ Dylan e Sasha marcaram para o Alvinegro.



Dylan e Sasha marcaram para o Alvinegro.

Com o resultado, o Galo alcançou os 50 pontos, enquanto o Verdão do Oeste permaneceu na lanterna da competição, agora com 12 pontos.

O time mineiro abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com Dylan. Porém, a Chapecoense conseguiu igualar antes do intervalo, aos 28 minutos com Geuvânio, em lance no qual o VAR (árbitro de vídeo) teve que entrar em ação.

O Verdão do Oeste chegou a virar o marcador, aos 23 minutos da etapa final com Mike em cobrança de pênalti. Mas o Galo mostrou sua força e arrancou a igualdade aos 37 minutos, quando Calebe, que havia acabado de entrar, lançou para Eduardo Sasha, que fez de cabeça.

Triunfo em casa

Quem venceu em casa foi o Sport, que, jogando na Arena Pernambuco, superou o Juventude por 3 a 1. O Leão triunfou graças a gols de José Welison, Chico e Mikael, enquanto Paulinho Boia descontou para os visitantes.

FIM DE JOGO NA ARENA DE PERNAMBUCO! #PeloSportTudo



Nossa torcida voltou e vencemos mais uma!

Com o triunfo o Sport chega à 18ª posição com 23 pontos. Já o Juventude ficou na 15ª posição com 27.

Visitante venceu

Outra equipe a somar três pontos na rodada foi o Athletico-PR, que superou o Atlético-GO por 2 a 0. O triunfo foi construído graças a gols de Terans e de Marcinho.

O resultado deixou o Furacão na 7ª posição com 33 pontos. Já o Dragão é o 10º com 30 pontos.

Igualdade sem gols

Um confronto que não saiu do 0 a 0 foi o que envolveu o Ceará e o Internacional, no estádio do Castelão. O Vozão ficou na 12ª posição com 29 pontos, e o Colorado é o 8º com 33 pontos.