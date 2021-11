Campeonato Inglês: Leeds vence o Norwich com artilheiros brasileiros

Com gols de Raphinha e Rodrigo Moreno no segundo tempo, o Leeds United conquistou uma vitória de 2 a 1 fora de casa contra o Norwich City em partida do Campeonato Inglês neste domingo (31), que representou para o time vencedor um respiro fora da zona do rebaixamento e ao time perdedor a manutenção da lanterna da competição após 10 rodadas.

O Leeds permaneceu na 17ª com 10 pontos, três a mais que o 18º colocado Burnley, enquanto o recém-promovido Norwich seguiu na última posição com apenas dois pontos, ainda sem vencer.

Um primeiro tempo sonolento teve apenas uma chance, do Leeds. O duelo ganhou vida e ficou frenético em um período de quatro minutos após o intervalo, com o brasileiro Raphinha abrindo o placar para o Leeds aos 11 minutos da segunda etapa, após passar por dois zagueiros e acertar um chute rasteiro.

O Norwich empatou dois minutos depois, com o zagueiro Andrew Omobamidele, de 19 anos, subindo mais alto que os marcadores para vencer o goleiro Illan Meslier, do Leeds, com uma cabeçada de alto nível que entrou triscando a trave.

A alegria da equipe da casa durou pouco. O brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno mudou novamente o placar aos 15 da segunda etapa com um remate rasteiro que passou por baixo do goleiro Tim Krul. O Norwich pressionou na fase final, mas não conseguiu incomodar os visitantes.