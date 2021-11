Djokovic se compromete a atuar nas duplas em volta à ação em Paris

O tenista Novak Djokovic se inscreveu nas chaves de simples e duplas no Masters de Paris, que acontece na próxima semana, com o sérvio número um do mundo retornando às quadras pela primeira vez desde sua derrota na final do US Open para o russo Daniil Medvedev.

Djokovic, que está empatado com Roger Federer e Rafa Nadal com 20 títulos de Grand Slam, não joga desde que ficou próximo de vencer os quatro Slams do ano, perdendo em sets direto para Medvedev no complexo de Flushing Meadows, em Nova York.

O jogador de 34 anos será o principal cabeça-de-chave do Masters 1000 em Bercy, onde ele é pentacampeão, e também fará parceria com o compatriota Filip Krajinovic nas duplas para se preparar para a Copa Davis no final de novembro.

“Ele jogará com Krajinovic, seu parceiro de Copa Davis”, disse o diretor do torneio, Guy Forget, a repórteres no último sábado (30).

“Ele disse que se comprometeria a jogar a Copa Davis pelo seu país. E é por isso que ele quer jogar duplas aqui”, declarou.