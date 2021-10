Fifa repudia violência "abominável" em jogo entre Inglaterra e Hungria

A Fifa está investigando os confrontos entre policiais e torcedores húngaros no Estádio de Wembley durante o jogo desta terça-feira (12) contra a Inglaterra, e disse ter "tolerância zero com um comportamento tão abominável".

A entidade que comanda o futebol mundial também está analisando incidentes da partida entre Albânia e Polônia em Tirana, onde garrafas foram lançadas no campo depois que os poloneses marcaram um gol.

"Atualmente, a Fifa está analisando relatos sobre as partidas eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa para determinar a ação mais apropriada", disse a entidade em um comunicado."A Fifa repudia fortemente os incidentes em Inglaterra x Hungria e Albânia x Polônia e gostaria de comunicar que sua posição continua firme e resoluta ao rejeitar qualquer forma de violência, assim como qualquer forma de discriminação ou ofensa". "A Fifa tem uma postura muito clara de tolerância zero com um comportamento tão abominável no futebol", acrescentou.

A polícia foi atacada por torcedores húngaros depois que foi para a área reservada aos torcedores visitantes e teve que recuar.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que agiu depois que um funcionário do estádio foi alvo de uma ofensa racista.