Handebol: Duda Amorim anuncia aposentadoria da seleção

A armadora Duda Amorim anunciou nesta segunda-feira (25) a aposentadoria da seleção feminina de handebol. A atleta de 35 anos fez história na equipe, conquistando o título do Mundial de 2013 e três edições do Pan-Americano (2007, 2011 e 2019), além de ser escolhida em uma oportunidade como a melhor jogadora do mundo (2014).

“Oficialmente, venho trazer a notícia da minha aposentadoria na seleção brasileira. Já antes da pandemia [de covid-19], havia pensado em parar após as Olimpíadas de Tóquio. Agora posso anunciar, com paz no coração, essa minha decisão. Orgulhosa e com sensação de dever cumprido de ter vestido a camiseta do meu país por tantos anos, sempre dando o meu máximo e aprendendo muito. Me sinto muito honrada por ter representado o Brasil em todas as oportunidades que me foram dadas”, publicou Duda em suas redes sociais.

Horas após o anúncio da jogadora, a Confederação Brasileira de Handebol se pronunciou por meio de suas redes sociais: “Duda é a cara do Brasil. Do Brasil vencedor. De uma geração que encantou o brasileiro e elevou o status do handebol no país. Por onde passou, se destacou, venceu, levantou taças, ganhou medalhas. É campeã”.

Quem também expressou sua gratidão à atleta foi o Comitê Olímpico do Brasil (COB), que recordou a participação de Duda Amorim em quatro edições de Jogos Olímpicos: “Obrigado por tudo! Você é inspiração para a nossa geração”.