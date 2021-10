Jogos Universitários chegam ao final em Brasília

A 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) terminou na noite deste domingo (17), em Brasília. As disputas envolveram, durante 8 dias, estudantes de 400 instituições que são esportistas tradicionais, eletrônicos e adaptados de 26 modalidades diferentes. A próxima edição será em 2022, e sete cidades disputam o direito de sediar a competição: Aracaju, Vitória, Joinville, Goiânia, Rio Verde, Gramado e Santa Maria.

“Ao longo do processo, apenas um município de Goiás e do Rio Grande do Sul será indicado. Depois, vamos visitar cada um dos locais para conhecer as instalações e as condições técnicas de cada uma delas. Prefeitos e secretários municipais, inclusive, já estiveram aqui defendendo suas candidaturas”, explicou o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Luciano Cabral, creditando a disputa pelo evento não só ao impacto econômico gerado na economia local. “Isto reflete o sucesso dos JUBs. Esta edição foi especial, pois ainda não saímos definitivamente de uma pandemia mundial. Tomamos todas as providências e buscamos todos os meios para garantir a segurança de todos, com testes, exigência do cartão de vacinação. Percebemos e sentimos que foi uma das maiores e melhores edições dos jogos”, afirmou.

Já a secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Giselle Ferreira, destacou a luta e o trabalho de muitos meses para oferecer a melhor estrutura aos competidores: “O esporte sofreu muito com a pandemia. Ele é transformação social e saúde, e queremos colocar Brasília na rota dos grandes eventos esportivos”. Segundo cálculos da Secretaria de Turismo do DF, os Jubs movimentaram mais der R$ 12 milhões dentro da cadeia econômica local.

Somados atletas, árbitros, técnicos, voluntários e organizadores, cerca de 4,5 mil pessoas participaram do evento. Duas mil medalhas foram distribuídas aos jovens, que, em sua maioria, não pretendem se tornar competidores de alto rendimento, mas conciliar educação e esporte ao longo da vida.

Os participantes também puderam ver estrelas como Daiane dos Santos, Fabi, Maurício, Fofão, Emanuel, além de destaques dos e-sports como Ana Xisdê e Pimpimenta.