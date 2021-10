Jogos Universitários fomentam revelação de novos valores

Uma das vocações dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) é a revelação de novos valores. Um exemplo é o atleta do salto triplo Alexsandro de Melo, que representou o Brasil na Olimpíada de Tóquio (Japão).

O jovem de 25 anos participa da 68ª edição do evento, que acontece em Brasília até o próximo domingo (17).

No Centro Integrado de Educação Física, mesmo quando não está competindo, Alexsandro acompanha as provas de atletismo: “Estou na transição. Vendo uma geração que está chegando e, simultaneamente, competindo em alto rendimento. É muito importante essa troca, sempre estou a postos para os novos e pronto a devolver aos outros tudo aquilo que o atletismo me deu”.

Estudante de educação física da Universidade de Guarulhos, em São Paulo, o paranaense já alcançou 16,48 m no salto triplo. Entretanto, a história de Alexsandro no atletismo começou nas provas de alta velocidade, ganhando inclusive o apelido de Alex Bolt: “Isso até magoa meu primeiro treinador, mas me identifiquei demais com as provas de salto e evoluí rapidamente na modalidade”.